Защитник Даниил Мироманов сыграет в нападении «Вегаса» в матче с «Далласом»

24-летний российский защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов, впечатливший своей игрой на предсезонке, попытается завоевать место в основе, выступая даже в нападении. Об этом информирует журналист The Athletic Джесси Гранье в «Твиттере».



Российский хоккеист будет выступать в четвёртом звене в роли правого крайнего форварда в сочетании с канадцами Бреттом Хауденом и Джейком Лешишином.



Напомним, что в предыдущей игре с «Колорадо Эвеланш» Мироманов выступал на позиции защитника и отметился первым набранным очком в сезоне, отдав результативную передачу. 24-летний хоккеист был отозван из АХЛ, где выступал за «Хендерсон Силвер Найтс». Мироманов провёл две игры в лиге и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4».



Во время предсезонных матчей Национальной хоккейной лиги наиболее удачным выступлением Мироманова стал контрольный матч с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0), в котором он отметился дублем. После этого его игру отметил главный тренер «рыцарей» Питер Дебур.

Новость по теме «Вегас» обыграл «Колорадо» благодаря голу Дадонова и ассисту Мироманова