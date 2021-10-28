«Вашингтон» уступил «Детройту», несмотря на голы Овечкина и Кузнецова

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
Благодаря заброшенным шайбам Александра Овечкина и Евгения Кузнецова хоккеисты «Вашингтона» вели в две шайбы к середине встречи, однако затем растеряли своё преимущество – до конца основного времени за «Детройт» отличились Адам Эрни и Робби Фаббри. В овертайме точный бросок Дилана Ларкина принёс «Ред Уингз» победу в этом матче.
Эта шайба стала для Овечкина восьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 738 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.
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