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«Вашингтон» уступил «Детройту», несмотря на голы Овечкина и Кузнецова

«Вашингтон» уступил «Детройту», несмотря на голы Овечкина и Кузнецова
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Благодаря заброшенным шайбам Александра Овечкина и Евгения Кузнецова хоккеисты «Вашингтона» вели в две шайбы к середине встречи, однако затем растеряли своё преимущество – до конца основного времени за «Детройт» отличились Адам Эрни и Робби Фаббри. В овертайме точный бросок Дилана Ларкина принёс «Ред Уингз» победу в этом матче.

Эта шайба стала для Овечкина восьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 738 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Овечкин (Эллер, Манта) – 19:05' (5x4)   2:0 Кузнецов (Шири, Оши) – 24:00' (5x4)   2:1 Эрни (Гронек, Наместников) – 29:17' (5x5)   2:2 Фаббри (Эрни, Зутер) – 42:03' (5x5)   2:3 Ларкин (Рэймонд, Зайдер) – 61:37' (3x3)
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