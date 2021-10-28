«Флорида» одержала 7-ю победу кряду, обыграв «Бостон». У Бобровского – 28 сейвов
Поделиться
В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе «Флориды» отличились Мэйсон Марчмент, Ээту Луостаринен, Энтони Дюклер и Оуэн Типпетт. Автором единственной заброшенной шайбы «Бостона» стал Чарли Койл.
33-летний российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29. Его визави из «Бостона» Линус Улльмарк – 23 из 26.
Таким образом, «Флорида» продлила свою победную серию со старта сезона до семи матчей. В следующем матче они сыграют на выезде с «Детройт Ред Уингз», который сегодня обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ).
НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Студничка) – 10:37' (5x5) 1:1 Марчмент (Райнхарт, Форслинг) – 14:16' (5x5) 2:1 Луостаринен (Райнхарт, Форслинг) – 22:06' (5x5) 3:1 Дюклер (Экблад, Барков) – 52:40' (5x5) 4:1 Типпетт (Юбердо, Форслинг) – 59:34' (en)
Комментарии
- 28 октября 2021
-
04:45
-
04:39
-
03:49
-
03:40
-
03:15
-
02:50
-
00:00
- 27 октября 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:27
-
23:11
-
22:55
-
22:40
-
22:18
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:40
-
20:31
-
19:57
-
19:46
-
19:17
-
18:53
-
18:25
-
17:59
-
17:25
-
17:21
-
16:58
-
16:35
-
15:59
-
15:33
-
15:21
-
13:50
Партнерский контент