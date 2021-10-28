Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» одержала 7-ю победу кряду, обыграв «Бостон». У Бобровского – 28 сейвов

«Флорида» одержала 7-ю победу кряду, обыграв «Бостон». У Бобровского – 28 сейвов
Комментарии

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Флориды» отличились Мэйсон Марчмент, Ээту Луостаринен, Энтони Дюклер и Оуэн Типпетт. Автором единственной заброшенной шайбы «Бостона» стал Чарли Койл.

33-летний российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29. Его визави из «Бостона» Линус Улльмарк – 23 из 26.

Таким образом, «Флорида» продлила свою победную серию со старта сезона до семи матчей. В следующем матче они сыграют на выезде с «Детройт Ред Уингз», который сегодня обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Студничка) – 10:37' (5x5)   1:1 Марчмент (Райнхарт, Форслинг) – 14:16' (5x5)   2:1 Луостаринен (Райнхарт, Форслинг) – 22:06' (5x5)   3:1 Дюклер (Экблад, Барков) – 52:40' (5x5)   4:1 Типпетт (Юбердо, Форслинг) – 59:34' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021