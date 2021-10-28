«Флорида» одержала 7-ю победу кряду, обыграв «Бостон». У Бобровского – 28 сейвов

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Флориды» отличились Мэйсон Марчмент, Ээту Луостаринен, Энтони Дюклер и Оуэн Типпетт. Автором единственной заброшенной шайбы «Бостона» стал Чарли Койл.

33-летний российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29. Его визави из «Бостона» Линус Улльмарк – 23 из 26.

Таким образом, «Флорида» продлила свою победную серию со старта сезона до семи матчей. В следующем матче они сыграют на выезде с «Детройт Ред Уингз», который сегодня обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ).