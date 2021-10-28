Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

На заключительной минуте первого игрового отрезка отличиться удалось 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину, реализовав численное преимущество «Кэпиталз». Таким образом, ему удалось продлить свою результативную серию семи матчей со старта сезона.

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Эта шайба стала для Овечкина восьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 738 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).