«Чикаго» дома уступил «Торонто», серия поражений «Блэкхоукс» достигла 7 матчей

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэк Хоукс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Таварес, Давид Кемпф и Вильям Нюландер. За «Чикаго» голы забили Кирби Дак и Алекс Дебринкэт.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, «Торонто» сумел прервать свою серию из четырёх поражений. При этом у «Блэкхоукс» неприятная серия продолжилась – семь поражений в семи матчах. Следующий матч в чемпионате «Чикаго» проведёт на выезде 30 октября с «Каролиной Харрикейнз», а «Торонто» 31 октября примет «Детройт Ред Уингз».

Ранее в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги прошли ещё два матча: «Флорида Пантерз» – «Бостон Брюинз» (4:1), «Вашингтон Кэпиталз» – «Детройт Ред Уингз» (2:3, ОТ).