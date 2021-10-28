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«Чикаго» дома уступил «Торонто», серия поражений «Блэкхоукс» достигла 7 матчей

«Чикаго» дома уступил «Торонто», серия поражений «Блэкхоукс» достигла 7 матчей
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэк Хоукс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Таварес, Давид Кемпф и Вильям Нюландер. За «Чикаго» голы забили Кирби Дак и Алекс Дебринкэт.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, «Торонто» сумел прервать свою серию из четырёх поражений. При этом у «Блэкхоукс» неприятная серия продолжилась – семь поражений в семи матчах. Следующий матч в чемпионате «Чикаго» проведёт на выезде 30 октября с «Каролиной Харрикейнз», а «Торонто» 31 октября примет «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 02:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Дак (Курашев, Джонс) – 05:44' (5x4)   2:0 Дебринкэт (Джонс) – 11:48' (5x5)   2:1 Таварес (Марнер, Райлли) – 26:14' (5x5)   2:2 Кемпф (Сандин, Каше) – 52:31' (5x5)   2:3 Нюландер (Мэттьюс) – 61:58' (3x3)

Ранее в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги прошли ещё два матча: «Флорида Пантерз» – «Бостон Брюинз» (4:1), «Вашингтон Кэпиталз» – «Детройт Ред Уингз» (2:3, ОТ).

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