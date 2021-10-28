«Чикаго» дома уступил «Торонто», серия поражений «Блэкхоукс» достигла 7 матчей

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэк Хоукс» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Таварес, Давид Кемпф и Вильям Нюландер. За «Чикаго» голы забили Кирби Дак и Алекс Дебринкэт.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Таким образом, «Торонто» сумел прервать свою серию из четырёх поражений. При этом у «Блэкхоукс» неприятная серия продолжилась – семь поражений в семи матчах. Следующий матч в чемпионате «Чикаго» проведёт на выезде 30 октября с «Каролиной Харрикейнз», а «Торонто» 31 октября примет «Детройт Ред Уингз».
Ранее в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги прошли ещё два матча: «Флорида Пантерз» – «Бостон Брюинз» (4:1), «Вашингтон Кэпиталз» – «Детройт Ред Уингз» (2:3, ОТ).
- 28 октября 2021
-
06:21
-
05:50
-
05:36
-
05:01
-
04:55
-
04:45
-
04:39
-
03:49
-
03:40
-
03:15
-
02:50
-
00:00
- 27 октября 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:27
-
23:11
-
22:55
-
22:40
-
22:18
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:40
-
20:31
-
19:57
-
19:46
-
19:17
-
18:53
-
18:25
-
17:59
-
17:25
-
17:21
-
16:58