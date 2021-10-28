Кузнецов получил повреждение после двойного столкновения в матче с «Детройтом»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в матче с «Детройт Ред Уингз» получил повреждение после столкновения с двумя игроками команды соперника. Столкновение произошло в одной из атак в третьем периоде. На кадрах видно, как Кузнецов ударился лицом о клюшку, которую сервисмен «Детройта» хотел передать своему игроку.
После случившегося Кузнецов упал на лёд, держась за лицо, и долго не мог подняться. Затем россиянин отправился на скамейку запасных.
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Встреча завершилась победой «Детройта» со счётом 3:2 в овертайме.
Благодаря заброшенным шайбам Александра Овечкина и Евгения Кузнецова хоккеисты «Вашингтона» вели в две шайбы к середине встречи, однако затем растеряли своё преимущество – до конца основного времени за «Детройт» отличились Адам Эрни и Робби Фаббри. В овертайме точный бросок Дилана Ларкина принёс «Ред Уингз» победу в этом матче.
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