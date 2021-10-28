Уилсон: это невероятно. Овечкин становится все более голодным до шайб

Форвард клуба НХЛ Том Уилсон «Вашингтон Кэпиталз» высказался об игре своего российского одноклубника Александра Овечкина.

«Это невероятно. Честно говоря, я думаю, что он становится все более голодным до шайб. В этом году он выглядит ещё опаснее ворот. Он забрасывает тонну шайб, Александр в хорошей форме и максимально использует свои возможности», – цитирует Уилсона журналист Тарик Эль-Башир в своём аккаунте в «Твиттере».

В матче с «Детройтом» 36-летний Овечкин отличился заброшенной шайбой. Таким образом, ему удалось продлить свою результативную серию семи матчей со старта сезона. Эта шайба стала для Овечкина восьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 738 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).