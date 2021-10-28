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«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон», прервав победную 5-матчевую серию «Ойлерз»

«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон», прервав победную 5-матчевую серию «Ойлерз»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Клод Жиру, Нейт Томпсон, Кэм Аткинсон (2) и Шон Кутюрье. Российский защитник Иван Проворов за 23.19 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3». За «Эдмонтон» голы забили Тайсон Бэрри, Коннор Макдэвид и Зак Хайман.

Таким образом, «Филадельфия» прервала победную 5-матчевую серию «Ойлерз». Следующий матч в чемпионате Национальной хоккейной лиги «Флайерз» проведут на выезде 29 октября с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон» в следующей игре в гостях сыграет с «Ванкувером» 31 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Жиру (Конечны, Кутюрье) – 07:22' (5x5)   0:2 Томпсон – 10:05' (5x5)   1:2 Бэрри (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 10:40' (5x5)   2:2 Макдэвид (Бэрри, Ньюджент-Хопкинс) – 19:42' (5x4)   2:3 Аткинсон – 19:59' (5x5)   3:3 Хайман (Пульюярви, Макдэвид) – 20:54' (5x5)   3:4 Аткинсон (Брассар, Браун) – 44:18' (5x5)   3:5 Кутюрье (Браун, Жиру) – 59:01' (en)
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