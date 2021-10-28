«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон», прервав победную 5-матчевую серию «Ойлерз»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Клод Жиру, Нейт Томпсон, Кэм Аткинсон (2) и Шон Кутюрье. Российский защитник Иван Проворов за 23.19 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3». За «Эдмонтон» голы забили Тайсон Бэрри, Коннор Макдэвид и Зак Хайман.

Таким образом, «Филадельфия» прервала победную 5-матчевую серию «Ойлерз». Следующий матч в чемпионате Национальной хоккейной лиги «Флайерз» проведут на выезде 29 октября с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон» в следующей игре в гостях сыграет с «Ванкувером» 31 октября.