Юрзинов-ст.: только за последние недели удалось вернуть из НХЛ Гусева, Зыкова и Волкова

Трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о последних неделях сезона КХЛ.

«Этот сезон – олимпийский, мне посчастливилось в роли тренера пройти восемь Олимпийских Игр, в роли консультанта – ещё одни, последние, в Пхенчхане. Кое-какой опыт, наверное, есть, понимаю, в чём специфика этого клубного сезона.

Так что давайте говорить не столько об осенних результатах клубов, сколько о тенденциях. И о том, в каком состоянии и с каким настроением мы подходим к Пекину.

Настроение – это очень важный момент при подготовке к Олимпиаде. Если его нет, то не будет и результата.

Поэтому отмечу те моменты, которые российскому хоккею идут на пользу. Только за последние недели из НХЛ нам удалось вернуть в Россию таких талантливых хоккеистов, как Никита Гусев, Валентин Зыков, Александр Волков. Это крайне полезная для нашего хоккея, для подготовки как к Пекину-2022, так и к Милану-2026, тенденция.

Насколько понимаю, сегодня не только у СКА, но и у многих других клубов КХЛ есть неплохие финансовые возможности. Поэтому на вот такую работу по возвращению мастеров способны все ведущие команды КХЛ. В том числе этого от них ждет весь российский хоккей», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.