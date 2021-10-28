Кравцов раскритиковал 4-звёздночный отель в Челябинске
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов, который находится в поисках обмена, опубликовал «сториз» в «Инстаграме» о качестве 4-звёздочного отеля «Мелиот» в Челябинске.
«Самая отвратительная гостинца, в которой я когда-либо жил. С 0:35 до 03:15 проходил то ли ремонт, то ли гости по приколу долбились в стену.
Я позвонил и попросил разобраться в данной ситуации. Через час позвонил обратно на ресепшн, на что я услышал, что всё в порядке, а это мои проблемы.
Я не завидую ребятам из хоккейных команд, которые останавливаются в этой гостинице.
Так как эти проблемы происходят постоянно, многие на них жалуются, будьте внимательны при выборе гостинице в городе Челябинск. Спасибо вам ещё раз», – написал Кравцов в «Инстаграм».
Комментарии
- 28 октября 2021
-
09:25
-
09:02
-
08:30
-
08:29
-
07:43
-
07:22
-
06:37
-
06:21
-
05:50
-
05:36
-
05:01
-
04:55
-
04:45
-
04:39
-
03:49
-
03:40
-
03:15
-
02:50
-
00:00
- 27 октября 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:27
-
23:11
-
22:55
-
22:40
-
22:18
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:40
-
20:31
-
19:57
-
19:46
Партнерский контент