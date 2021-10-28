Кравцов раскритиковал 4-звёздночный отель в Челябинске

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов, который находится в поисках обмена, опубликовал «сториз» в «Инстаграме» о качестве 4-звёздочного отеля «Мелиот» в Челябинске.



«Самая отвратительная гостинца, в которой я когда-либо жил. С 0:35 до 03:15 проходил то ли ремонт, то ли гости по приколу долбились в стену.



Я позвонил и попросил разобраться в данной ситуации. Через час позвонил обратно на ресепшн, на что я услышал, что всё в порядке, а это мои проблемы.



Я не завидую ребятам из хоккейных команд, которые останавливаются в этой гостинице.



Так как эти проблемы происходят постоянно, многие на них жалуются, будьте внимательны при выборе гостинице в городе Челябинск. Спасибо вам ещё раз», – написал Кравцов в «Инстаграм».