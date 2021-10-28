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Кравцов раскритиковал 4-звёздночный отель в Челябинске

Кравцов раскритиковал 4-звёздночный отель в Челябинске
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов, который находится в поисках обмена, опубликовал «сториз» в «Инстаграме» о качестве 4-звёздочного отеля «Мелиот» в Челябинске.

«Самая отвратительная гостинца, в которой я когда-либо жил. С 0:35 до 03:15 проходил то ли ремонт, то ли гости по приколу долбились в стену.

Я позвонил и попросил разобраться в данной ситуации. Через час позвонил обратно на ресепшн, на что я услышал, что всё в порядке, а это мои проблемы.

Я не завидую ребятам из хоккейных команд, которые останавливаются в этой гостинице.

Так как эти проблемы происходят постоянно, многие на них жалуются, будьте внимательны при выборе гостинице в городе Челябинск. Спасибо вам ещё раз», – написал Кравцов в «Инстаграм».

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