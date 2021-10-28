Блэшилл: не почувствовал разочарования и паники, когда уступали «Вашингтону» в две шайбы

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл поделился мнением о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, ОТ).
«Я не почувствовал какого-то разочарования или паники на скамейке запасных, когда мы уступали с разницей в две шайбы. Мы просто продолжали играть, искали свои шансы и получили возможность победить в овертайме, чем и воспользовались. Конечно, в этом очень помогла хорошая игра нашего вратаря», – цитирует Блэшилла официальный сайт НХЛ на русском языке.
Благодаря заброшенным шайбам Александра Овечкина и Евгения Кузнецова хоккеисты «Вашингтона» вели в две шайбы к середине встречи, однако затем растеряли своё преимущество – до конца основного времени за «Детройт» отличились Адам Эрни и Робби Фаббри. В овертайме точный бросок Дилана Ларкина принёс «Ред Уингз» победу в этом матче.
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