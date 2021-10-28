Малкин несколько заглянул к журналистам во время пресс-конференции партнёра по команде
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который восстанавливается после травмы и будет готов играть в декабре, несколько раз выглядывал из раздевалки в зал для пресс-конференций, где комментариями в преддверии игры с «Калгари Флэймз» делился защитник Чад Руведел. Позднее хоккеист поздоровался с журналистами, сообщает Тайлер Хаазе в «Твиттере».
Напомним, что встреча с «Калгари» состоится завтра, 29 октября, в 2:00 мск.
В текущем сезоне «Питтсбург» провёл шесть матчей и набрал в них восемь очков. Таким образом, команда расположилась на восьмой строчке в таблице Восточной конференции.
Также «Пингвинз» выступают в Столичном дивизионе, где занимают пятую строчку, которая позволяет команде выйти в плей-офф.
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