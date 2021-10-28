Дадонов: в значительной степени мой гол – имени Николя Руа. Он проделал отличную работу

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2).
«В значительной степени мой гол – имени Николя Руа. Он проделал отличную работу, отобрал шайбу и передал её мне. Я же просто остановился перед воротами и бросил… Победа – это всё, что имеет значение. Я стараюсь не думать о личных голах или очках, важна только победа в матче. Он отличный игрок, отличный партнёр, он усердно работает. Он умеет слушать и взаимодействовать, с ним легко играть в каждом матче», – цитирует Дадонова официальный сайт НХЛ на русском языке.
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В текущем сезоне «Голден Найтс» провели семь игр и набрали шесть очков. Сейчас команда занимает 10-е место в таблице Западной конференции.
Следующий матч «Вегас» проведёт дома 30 октября с «Анахайм Дакс».
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