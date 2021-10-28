Пострадавший от насилия игрок «Чикаго»: тренер-психолог команды сказал, что это моя вина

Пострадавший от сексуального насилия видеотренером 31-летний канадский форвард Кайл Бич, задрафтованный «Чикаго Блэкхоукс» в 2008 году под 11-м номером рассказал об этих событиях.
«Джеймс Гэри, на момент событий – тренер-психолог «Чикаго», так мне и сказал, что это была моя вина, потому что я сам поставил себя в такую ситуацию. А его чествовали на параде, потом дали Кубок Стэнли на день, и он отвёз его в школу к детям, при этом клуб уже знал о случившемся. Мои чувства тогда не описать словами.
Слухи разносятся быстро. Уверен, что все в раздевалке «Чикаго» знали о произошедшем. Потому что об этом говорили в раздевалке, на льду, на арене, и говорили самые разные люди из числа игроков, персонала и прессы. Когда это всплыло впервые, в «Чикаго» всё отрицали. Они сказали, что провели расследование, и что мои претензии были необоснованны. Я понял это так, будто они говорят миру, что я лжец.
Я сожалею и прошу прощения, что не сделал больше, когда мог, чтобы это не повторилось со вторым игроком (Олдрич был признан виновным за насилие над 16-летним игроком из школьной команды в Мичигане). Сожалею, что не смог его защитить, но в то же время хочу поблагодарить его. Когда я решил загуглить имя Олдрича, я нашёл информацию про этого игрока, узнал, что с ним случилось. Это дало мне силы предпринять действия самому, чтобы такое больше ни с кем не случилось.
Вчера «Чикаго» сделал большой шаг в верном направлении. Они признали свою ответственность и предприняли нужные действия, хоть и слишком поздно. Я осуждаю их за то, что до вчерашнего дня они всё отрицали. Три-четыре месяца назад НХЛ отказала в проведении расследования. USA Sport поступил точно также», – цитирует Бича TSN.
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