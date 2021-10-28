Кайл Бич: Кенневилль говорил, что Кубок Стэнли был важнее насилия. Не могу в это поверить

Пострадавший от сексуального насилия со стороны видеотренера 31-летний канадский форвард Кайл Бич, в 2008 году задрафтованный «Чикаго Блэкхоукс» под 11-м номером, рассказал об этих событиях.

«Сейчас я читаю их заявления, где цитируют Кенневилля. Пересказывая суть, он сказал, что плей-офф и Кубок Стэнли был важнее, чем сексуальное насилие. Не могу в это поверить, не могу это принять. Я помню, что в офисе Кенневилля проходили встречи, уже после того, как я обо всём сообщил Гэри. Как он может говорить, что не знал об этом?

Если бы об этом сообщили кому-то, кто не имеет отношения к завоеванию Кубка Стэнли, с этим бы разобрались, и это бы защитило других ребят в дальнейшем. НХЛ инклюзивна, но они подвели и меня, и других тоже. Они по-прежнему стараются защитить своё имя, ставят его выше здоровья и благополучия людей, которые каждый день ставят на кон свои жизни, чтобы пробиться в НХЛ. Надеюсь, Беттмэн внимательно рассмотрит этот вопрос, поговорит со всеми, кто может представить информацию, и только потом примет решение. Они уже подвели меня, не стали проводить расследование для меня, с чего бы им делать это теперь?», – цитирует Бича TSN.