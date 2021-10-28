Председатель совета директоров «Авангарда» ответил на вопрос о возможной отставке Хартли

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Боба Хартли.

«Переговоры с Рикардом Гренбергом? Нет, это не так. Допускаю, что ваши источники подвели и донесли информацию в искажённом виде. Я прекрасно знаю, кто такой Гренберг и что он собой представляет, как специалист. Но за всё время, которое я являюсь председателем совета директоров «Авангарда», его фамилия в качестве возможного тренера команды никогда нами не обсуждалась. Я ответственно заявляю, что смена главного тренера в наши планы не входит. Боб Хартли, как и менеджмент клуба, заслужил кредит доверия своими прошлогодними успехами — и с моей стороны, и со стороны болельщиков.

Конечно, мы все недовольны результатами и игрой команды на старте сезона — и руководство, и тренерский штаб, и болельщики, и сами хоккеисты. Именно поэтому я постоянно нахожусь на связи с генеральным менеджером Алексеем Волковым, а тот ежедневно контактирует с тренерским штабом. Работа ведётся, никто не сидит и не наблюдает спокойно за тем, что происходит на льду. Что из этой работы получится – увидим после окончания сезона. Тогда всё обсудим и будем принимать дальнейшие решения. Сейчас все находятся в одной лодке. Не будем же мы, в конце концов, лишать мантры уважаемого блогера из Балашихи, который мечтает об отставке Хартли», – цитирует Крылова «Спорт-Экспресс».