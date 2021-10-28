Андерсен: у Свечникова невероятный бросок. Просто убийственный

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен рассказал, у кого из игроков команды самый опасный бросок.
«У Свечникова невероятный бросок. Просто убийственный. Вы также наверняка видели, что он достаточно изобретателен. Он не боится использовать самые сумасшедшие финты. И вы понимаете, что я имею в виду», – цитирует Андерсена официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне 21-летний российский нападающий принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+5».
Напомним, в последнем матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. В составе победителей забивали Себастьян Ахо, Стивен Лоренц, Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. Также россиянин отметился результативной передачей.
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