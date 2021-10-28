Агостино: мне нравится стиль Немировски, у него отличный хоккейный ум

Нападающий «Торпедо» Кенни Агостино поделился мнением о выступлении в КХЛ.
«В нашей команде собрались отличные игроки. Я убежден, что ты являешься продолжением тех, с кем играешь вместе. А мне посчастливилось играть с высококлассными плеймейкерами, которые помогают мне создавать и реализовывать голевые моменты.
Также у нас отличное взаимодействие с Дэвидом Немировски, мне нравится его стиль. Он и его тренерский штаб подробно объясняют, как они хотят, чтобы мы играли в защите. При этом они дают нам свободу в нападении, а это идёт на пользу любому игроку, нацеленному на атаку. Я не думаю, что вы когда-нибудь захотите, чтобы вам говорили: «Иди туда, делай только то и это». Хочется, чтобы у тебя была свобода творчества, возможность реализовать свои идеи. Это всегда даёт уверенность, которая, как мне кажется, и помогает нашей команде добиваться определённого успеха.
То, что есть у нас в «Торпедо», не похоже на диктатуру тренера. Это сотрудничество, которое нравится и мне и, я думаю, большинству игроков.
Немировски раскрывает лучшие качества у игроков? Наверное, здесь несколько факторов. Во-первых, как мы уже говорили, у Дэвида отличный хоккейный ум, его система работает. Во-вторых, мне кажется, что он просто хороший человек. С ним легко разговаривать, а это, на мой взгляд, недооценивается в наши дни. Его двери всегда открыты для хоккеистов, это воодушевляет и помогает команде быть единым целым», – цитирует Агостино официальный сайт КХЛ.
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