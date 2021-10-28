Нападающий «Барыса» Гурков забросил в меньшинстве во втором матче подряд

Сегодня, 28 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимает нур-султанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. К 37-й минуте гости ведут в счёте 3:0 (1:0, 2:0).

В первом периоде, на 12-й минуте Егор Петухов и Дмитрий Гурков убежали в контратаку, которую точным броском завершил Гурков. В прошлом матче Гурков также отличился в меньшинстве в первом периоде встречи с «Сибирью».

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В текущем сезоне до текущей встречи хоккеист провёл 16 матчей и набрал в них три очка: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

На данный момент команда из Казахстана набрала 19 очков в 23 матчах.