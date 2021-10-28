«Амур» обыграл «Йокерит» и поднялся в зону плей-офф

Сегодня, 28 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимал финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В первом периоде команды не смогли открыть счёт в матче, а во втором хозяева вышли вперёд: на 28-й минуте Владимир Бутузов отличился после передач Ивана Николишина и Александра Горшкова. На 45-й минуте финны сравняли счёт в матче после гола Никласа Фримана. Ему ассистировал Йон Норман.

Таким образом, «Йокерит» набрал 32 очка и остался на втором месте в таблице Западной конференции, «Амур» с 21 баллом поднялся в зону плей-офф и расположился на восьмой строчке.

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