Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Диц и Верба подрались в третьем периоде матча «Адмирал» – «Барыс»

Диц и Верба подрались в третьем периоде матча «Адмирал» – «Барыс»
Комментарии

Сегодня, 28 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал нур-султанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В конце третьего периода защитник «Барыса» Даррен Диц и нападающий «Адмирала» Марк Верба подрались.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Барыс» прервал четырёхматчевую серию поражений. В текущем сезоне он провёл 24 матча и набрал в них 21 очко. Таким образом, нур-султанцы вернулись в зону плей-офф, заняв седьмое место в таблице Восточной конференции. У «Адмирала» по-прежнему 15 баллов после 23 игр. Команда занимает 11-ю строчку на Востоке.

Новость по теме
«Барыс» обыграл «Адмирал» и прервал четырёхматчевую серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021