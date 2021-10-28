Диц и Верба подрались в третьем периоде матча «Адмирал» – «Барыс»

Сегодня, 28 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал нур-султанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В конце третьего периода защитник «Барыса» Даррен Диц и нападающий «Адмирала» Марк Верба подрались.

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«Барыс» прервал четырёхматчевую серию поражений. В текущем сезоне он провёл 24 матча и набрал в них 21 очко. Таким образом, нур-султанцы вернулись в зону плей-офф, заняв седьмое место в таблице Восточной конференции. У «Адмирала» по-прежнему 15 баллов после 23 игр. Команда занимает 11-ю строчку на Востоке.