«Металлург» анонсировал матч с «Ак Барсом» видеороликом из Симпсонов

Магнитогорский «Металлург» в «Инстаграм» анонсировал встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» видеороликом из мультсериала Симпсоны. Встреча состоится сегодня, 28 октября, в 17:00 мск.

«Четверг с командой из города К», часть 3», – таким текстом подписал клуб видеоролик.

Ранее в текущем сезоне команды дважды встречались друг с другом, и оба раза победила «Магнитка».

В текущем сезоне магнитогорцы лидируют в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 22 играх. «Ак Барс» провёл на встречу больше, но набрал 32 балла и сейчас располагается на четвёртой строчке в той же конференции.

Беспроигрышная серия хозяев составляет четыре матча, гости приедут в Магнитогорск после двух побед.