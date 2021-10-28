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Крикунов: нашу сборную обыграли никакие не студенты, а очень перспективные ребята

Крикунов: нашу сборную обыграли никакие не студенты, а очень перспективные ребята
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Бывший тренер «Динамо», «Ак Барса», «Нефтехимика», «Барыса», «Автомобилиста» и сборной России Владимир Крикунов прокомментировал выбор НХЛ в качестве лучшего игрока недели Эндрю Манджапане из «Калгари», ставшим в июне чемпионом мира в составе сборной Канады.

«То, что у канадцев была достаточно крепкая сборная на чемпионате мира – я тогда ещё говорил об этом. Это никакие не студенты, а там были собраны очень перспективные ребята. Они по праву в итоге стали чемпионами мира, и всё это подтверждают результаты многих ребят того состава в новом сезоне НХЛ», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира — 2021 сборная России уступила Канаде, которая по итогам турнира стала победителем.

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