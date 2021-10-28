Тэйвз – о насилии в «Чикаго» в 2010-м: в то время это не воспринималось слишком серьёзно

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал ситуацию с сексуальным насилием хоккеиста команды со стороны бывшего видеотренера Брэда Олдрича.

«Не то чтобы это была шутка, но в то время это не воспринималось слишком серьёзно. Я думал, что решением вопроса был уход Брэда из команды. Если бы я был более связан с ситуацией и знал некоторые из наиболее неприятных подробностей, я бы хотел сказать, что тогда я бы поступил по-другому как капитан.

Уход Боумэна и старшего директора хоккейной администрации Эла Макайзака? Стэн и Эл не имеют прямого отношения к произошедшему. Не мне говорить, хотели ли они действовать по-другому или нет… Я очень уважаю их как людей. Они хорошие люди», – цитирует Тэйвза Chicago Sun Times.