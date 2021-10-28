Главный тренер «Амура» сообщил, почему кричал после забитых буллитов в матче с «Йокеритом»

Главный тренер хабаровского «Амура» Михаил Кравец рассказал, почему кричал после забитых шайб команды серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (2:1, бул.).



«То, что я сильно кричал сегодня… Это у меня осталось с «Витязя», где в прошлом году у меня был инцидент с господином Марьямяки. Там тоже была ничья и буллиты. Они тогда громко кричали так после голов, что я решил их перекричать. Мы тогда победили. Сегодня, честно скажу, я об этом забыл. Но после их гола случайно повернул голову и увидел, как Марьямяки опять кричит. Тогда я стал орать после наших голов. И мы победили. В очередной раз», — приводит слова Кравеца «РИА Новости Спорт».



«Амур» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, после 24 матчей набрав 21 очко.