Михайлис — о 4:1 с «Адмиралом»: «Барыс» сегодня выглядел очень прилично

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (4:1).



«Команда стала играть дисциплинированнее и надёжнее в обороне. Сегодня все играли самоотверженно, выкладывались по полной, молодцы. Всех с победой. Йони Ортио здорово отыграл. Вся команда выглядела очень прилично», — приводит слова Михайлиса пресс-служба клуба.



В настоящий момент «Барыс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 балл после 24 сыгранных встреч. В следующем матче клуб из Нур-Султана сыграет в гостях с хабаровским «Амуром». Игра пройдёт в субботу, 30 октября. Стартовое вбрасывание — в 10:00 по московскому времени.