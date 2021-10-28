Тертышный: не был уверен до конца, что поеду на Евротур. Вызов в сборную — стимул расти

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал о вызове в сборную России на Кубок Карьяла.



«Я особо не был уверен до конца, что поеду на Евротур. Да и по ходу сезона не думаешь об этом, просто нет времени. Поэтому делал то, что помогало команде выигрывать, а то, что получил вызов, – это стимул расти дальше и большая ответственность, так как ты представляешь свою страну.



Первым, от кого я услышал эту новость, была супруга. Она написала мне и поздравила раньше всех, а потом я уже увидел в соцсетях. Я не то чтобы ожидал, а просто ставил себе цель и через работу старался идти к ней.



Получается, это будет мой дебют, я ни разу не играл за сборную. Только в 19 лет привлекался в студенческую сборную на Универсиаду, но там у меня даже до тренировок дело не дошло.



Знаком с Знарком? Только когда мой отец играл за ХК МВД, то пару раз встречался с ним в раздевалке. Тогда я был ещё ребёнком. Конечно же, поздоровались и, как принято, пожали руки, но лично я с ним не общался. Я хорошо знаю брата Олега Валерьевича – Игоря Знарка, он работал в «Челмете» у нас в Челябинске, а сейчас возглавляет женскую команду «Белые Медведицы», — приводит слова Тертышного «Рейтинг Букмекеров».



Напомним, Кубок Карьяла стартует 11 ноября матчем между сборными России и Финляндии.