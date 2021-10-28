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«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв дома ЦСКА

«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв дома ЦСКА
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«Сибирь» одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над ЦСКА. Встреча состоялась в Новосибирске на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Единственную шайбу в игре забросил на 49-й минуте нападающий Никита Коротков с передачи Дмитрия Овчинникова. В атаке «Сибири» с ходу с броском Овчинникова из центра зоны голкипер Иван Федотов справился — а Коротков успел с пятака добить шайбу в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новосибирцы одержали четвёртую победу подряд, ранее обыграв минское «Динамо» (3:2), «Трактор» (2:0) и «Барыс» (4:3, бул.). «Сибирь» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 21 очко после 23 матчей. ЦСКА — пятый на Западе, после 24 игр имея в своём активе 29 очков.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Коротков (Овчинников) – 48:02' (5x5)
Комментарии
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