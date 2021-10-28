Голкипер «Аризоны» Просветов займёт место в воротах клуба в матче с «Тампой»

Российский голкипер Иван Просветов сыграет за «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает в «Твиттере» журналист Крэйг Морган.



Прежде вратарь оформил два «сухаря» в трёх матчах Американской хоккейной лиги.



Всего на счету 22-летнего голкипера три матча в НХЛ, в которых он не одержал ни одной победы, пропуская в среднем 4,15 шайбы за игру и имея процент отражённых бросков 82,4. Он был выбран «Аризоной» на драфте 2018 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.



«Аризона» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав одно очко в шести играх. Матч с «Тампой» пройдёт в ночь с 28 на 29 октября в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 2:00 мск.