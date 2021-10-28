Голкипер «Аризоны» Просветов займёт место в воротах клуба в матче с «Тампой»
Поделиться
Российский голкипер Иван Просветов сыграет за «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает в «Твиттере» журналист Крэйг Морган.
Прежде вратарь оформил два «сухаря» в трёх матчах Американской хоккейной лиги.
Всего на счету 22-летнего голкипера три матча в НХЛ, в которых он не одержал ни одной победы, пропуская в среднем 4,15 шайбы за игру и имея процент отражённых бросков 82,4. Он был выбран «Аризоной» на драфте 2018 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.
«Аризона» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав одно очко в шести играх. Матч с «Тампой» пройдёт в ночь с 28 на 29 октября в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 2:00 мск.
Комментарии
- 28 октября 2021
-
19:04
-
18:59
-
18:53
-
18:42
-
18:27
-
18:13
-
17:41
-
17:30
-
17:14
-
17:03
-
16:42
-
16:30
-
16:15
-
16:11
-
16:00
-
15:41
-
15:24
-
15:20
-
14:59
-
14:53
-
14:34
-
14:19
-
14:00
-
13:47
-
13:05
-
12:37
-
11:55
-
11:35
-
11:20
-
11:06
-
10:55
-
10:42
-
10:27
-
10:26
-
10:00
Партнерский контент