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Кросби пропустит матч «Питтсбурга» с «Калгари». Он ещё не играл в текущем сезоне НХЛ

Кросби пропустит матч «Питтсбурга» с «Калгари». Он ещё не играл в текущем сезоне НХЛ
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не примет участия в ближайшем матче команды в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз», сообщает в «Твиттере» журналист Мишель Кречиоло.

Канадец ещё не играл в текущем сезоне НХЛ, он продолжает восстановление после операции на кисти. На одной из последних тренировок Кросби работал в центре первого звена вместе с Джейком Гюнцелем и Эваном Родригесом. Кроме того, канадец тренировался в первой спецбригаде большинства.

Напомним, 8 сентября Кросби перенёс операцию на кисти, а в ходе сборов самостоятельно катался перед началом тренировок. Ожидалось, что игроку потребуется не менее шести недель на восстановление.

Матч между «Питтсбургом» и «Калгари» пройдёт 29 октября. Начало — в 2:00 мск.

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