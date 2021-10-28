Кросби пропустит матч «Питтсбурга» с «Калгари». Он ещё не играл в текущем сезоне НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не примет участия в ближайшем матче команды в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз», сообщает в «Твиттере» журналист Мишель Кречиоло.
Канадец ещё не играл в текущем сезоне НХЛ, он продолжает восстановление после операции на кисти. На одной из последних тренировок Кросби работал в центре первого звена вместе с Джейком Гюнцелем и Эваном Родригесом. Кроме того, канадец тренировался в первой спецбригаде большинства.
Напомним, 8 сентября Кросби перенёс операцию на кисти, а в ходе сборов самостоятельно катался перед началом тренировок. Ожидалось, что игроку потребуется не менее шести недель на восстановление.
Матч между «Питтсбургом» и «Калгари» пройдёт 29 октября. Начало — в 2:00 мск.
- 28 октября 2021
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