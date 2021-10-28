«Металлург» одержал победу дома над «Ак Барсом», упрочив лидерство в Восточной конференции

«Металлург» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над казанским «Ак Барсом». Встреча состоялась в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).



Первую шайбу на 34-й минуте забросил канадский форвард «Магнитки» Брендан Лайпсик с передачи Филиппа Майе, который подхватил шайбу у лицевого борта и сделал пас в центр. Лайпсик подстроился и мощно бросил в касание. Хозяева удвоили преимущество менее чем через три минуты, отличился ещё один канадский нападающий — Джош Карри. Ему ассистировали Семён Кошелев и Артём Земчёнок. Кошелев вошёл в зону и сделал скидку на Карри, который мощным броском вколотил шайбу в ворота «Ак Барса».



Сократил отставание в счёте на 42-й минуте нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк, голевую передачу сделал Дмитрий Воронков. Казанцы навязали борьбу в чужой зоне и отобрали шайбу. Воронков от борта сместился к центру и прострелил на пятак, а Дыняк с близкого расстояния пробил Олкинуору.

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Окончательный счёт встречи установил на последней минуте Карри, забросив в пустые ворота и оформив дубль.



«Металлург» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 42 очка после 23 матчей. «Ак Барс» — на четвёртом месте, имея в своём активе 32 балла после 24 встреч.



Отметим, что «Магнитка» одержала победы во всех трёх очных встречах клубов в нынешнем сезоне. Ранее подопечные Ильи Воробьёва обыгрывали «Ак Барс» со счётом 3:1 и 2:1.