Мартемьянов — о победной серии: «Сибирь» поверила в себя. Все выкладываются полностью

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением о победе в матче с ЦСКА (1:0).



«Тяжёлая игра была. Считаю, что обе команды сыграли очень хорошо в обороне. Об этом говорит количество бросков. Всё-таки не давали бросать из убойных позиций и мы, и они. Сегодня построили правильную игру, знали, что потенциал в атаке у ЦСКА очень высокий, построже сыграли в обороне первый период, потом потихоньку игра выровнялась. Мы забили на один больше, чем они, и победили. Спасибо парням за терпение, самоотдачу, собранность, которую они проявили.



Эмоции эмоциями, мы построили игру от обороны, учитываем свои сильные стороны и стороны соперника. Мы построили игру, как считали нужным, и это принесло успех. То, что не так много бросков – то же самое. Отдали инициативу – выиграли. Команда стала более собранной, поверила в себя. Играли с клубами, которые намного выше нас. И парни выкладываются полностью все. Поменять некого, некому даже дать передохнуть. За счёт правильности выполнения игрового задания достигли этих очков. Вратари хорошо играют.



Удлинённый перерыв перед следующей игрой? Он очень кстати. У нас календарь такой: что на выезде четыре матча, что дома — четыре. Не знаю, с чем это связано. Но четыре матча за неделю очень сложно играть. Спасибо парням, что находят в себе эмоции и силы и отдаются полностью.



Много пропущенных удалений на игроках «Сибири»? Без комментариев.



У Мёрфи травма, недели полторы будет в лазарете, с травмой играл последний матч. Кудако не проходит в состав, работает. Парни посильнее играют. Но обсуждаем практически каждый день связки составов. Пробиваться надо в состав, если есть конкуренция. Пробиваться не будешь – будешь тренироваться. Ахияров пока в ВХЛ? Да. Мы не имеем права парню не давать игровую практику. Надеюсь, он там на ведущих ролях», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.