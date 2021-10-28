Коротков: «Сибири» просто некуда отступать, у нас был разговор перед этой серией матчей

Нападающий «Сибири» Никита Коротков прокомментировал победу над ЦСКА (1:0).



«Думаю, главный герой матча – Антоха Красоткин. Всю игру нас держал, все моменты спас. Так что я не считаю себя героем. Моментов немного было, но всё равно было несколько смен, когда они нас кружили в зоне. Он дал нам почувствовать игру, почувствовать уверенность в нём. Поэтому отдаю ему все лавры.



Безусловно, уверенность растёт. И уже на лавке это чувствуется. Нет никакой паники, даже если мы первые пропускаем. Так что, думаю, всё хорошо в этом плане у нас. Эта серия — ключевая? Не знаю, не могу сказать, ключевая или нет. Но серия хорошая, с очень хорошими соперниками. Мы поговорили перед ней. Так что нам некуда отступать просто.



Нахожусь в лучшей форме? Первые три игры — да, возможно. Сегодня уже всё равно я подустал, столько бегаю, столько сил трачу. Эмоций не хватает, стараюсь уже не играть в мяч перед игрой, чтобы сохранить эмоции. Так что черпаем, откуда можем.



Довольно—таки неплохо у нас получается в звене с Овчинниковым. В домашней серии забиваем голы, набираем очки, это очень здорово. Помогаем команде выигрывать. Дима привнёс передачи. Неплохо видит поле.



ЦСКА сделали ставку на первые десять минут? Каждый период тренеры нам говорят, что команда сделает ставку на первые смены, стараемся где-то попроще сыграть, через борт вывести и спокойно построить среднюю зону. И на контратаках поймать. ЦСКА едут с Дальнего Востока, сил не так много. Поговорил с Окуловым, он не особо хорошо себя чувствует», — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.