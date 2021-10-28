«Автомобилист» подписал контракт с экс-защитником «Спартака» Рыловым
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«Автомобилист» сообщил о заключении соглашения с опытным российским защитником Яковом Рыловым.
Как сообщает официальный сайт клуба, с хоккеистом заключён односторонний контракт до конца сезона. 36-летний игрок будет выступать в «Автомобилисте» под привычным для себя 36-м номером.
В нынешнем сезоне 36-летний защитник провёл шесть матчей за предыдущий клуб — московский «Спартак», не отличившись результативными действиями при показателе полезности «-1». Рылов выступал за красно-белых с 2019 года.
Всего на счету хоккеиста 703 матча в КХЛ, в которых он набрал 240 (61+179) очков при общей полезности «+17». Также Рылов выступал за московское «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».
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