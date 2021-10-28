Голкипер «Айлендерс» Варламов сообщил о возвращении на лёд

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов рассказал о своём самочувствии, а также о возвращении в основной состав клуба.



«Чувствую себя сейчас прекрасно. Я готов к работе и готов выходить на лёд», — приводит слова Варламова официальный твиттер-аккаунт клуба.



В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 33-летний голкипер не появлялся на льду. Он также пропустил тренировочный лагерь «Айлендерс» из-за травмы, характер которой не раскрывается.



В текущем сезоне «Айлендерс» провели шесть встреч, одержав в них три победы: над «Чикаго Блэкхоукс» (4:1), «Аризона Койотс» (3:0) и «Вегас Голден Найтс» (2:0). Команда из Нью-Йорка уступила «Каролине Харрикейнз» (3:6), «Флориде Пантерз» (1:5) и «Коламбус Блю Джекетс» (2:3, ОТ).



В настоящий момент «Айлендерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков после шести встреч. В следующей встрече подопечные Барри Тротца сыграют в гостях с «Нэшвиллом» (30 октября).