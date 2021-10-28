Квартальнов: «Ак Барс» премьерствовал, пока «Металлург» делал простые и нужные вещи

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:3).



«Для нас второй период сложился неудачно, мы его проиграли и не смогли перевернуть игру в третьем периоде. Второй период сыграли не очень хорошо, не как планировали, поэтому проиграли.



Ведётся ли какая-то работа клубом по усилению? Как в фильме: «Ищем, ищем». Конечно, мы пытаемся найти, пытаемся.



Насколько неудобным соперником становится «Металлург» в этом сезоне? Пока неудобный – три поражения. Мало забиваем, в этом причина. Почему в концовке матча лично давал установку во время тайм-аута, а не Игорь Горбенко, как раньше? Нет объяснения на этот вопрос.



В конце мы рисковали. Можно гадать, Кирилл Петров не попал по шайбе, когда были пустые ворота. Попади он, мы бы сейчас по-другому говорили. А потом шайбу вывели из зоны, добавить уже нечего.



Вчера провели усечённую тренировку, а сегодня отказались от раскатки. Это связано с плотностью календаря? Вы за нами следите? Раскатка у нас сегодня была, только она была на тренировочном льду. Видите – вы следите, но не дослеживаете.



За три матча из восьми шайб «Металлурга» пять пропустили во вторых периодах. Это связано с дальней скамейкой? Да, конечно, мы предупреждали об этом. На пересменке пропустили второй гол, нужно было не терять шайбу тогда или просто не поменяться, остаться, чтобы такого момента не было. Ребята не сработали.



Во втором периоде соперник играл острее, они зашли в зону. Мы ребят направляли, потому что они премьерствовали, а игроки «Металлурга» лупили по воротам, бросали, делали простые вещи, они нужные и сработали сегодня. И немножко дело было в пересменкам, потому что во втором периоде соперник точно был агрессивнее на воротах, а мы нет. «Магнитка» здорово обороняется, нам нужно подумать ещё, найти ключи», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.