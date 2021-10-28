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Главный тренер сборной Швеции Гарпенлёв покинет пост по окончании чемпионата мира — 2022

Главный тренер сборной Швеции Гарпенлёв покинет пост по окончании чемпионата мира — 2022
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Шведская федерация хоккея не продлит контракт с главным тренером национальной сборной Юханом Гарпенлёвым после окончания чемпионата мира 2022 года.

«Роль главного тренера сборной — лучшая работа в шведском хоккее, даже несмотря на то что во время пандемии условия были особенными. Теперь у нас впереди захватывающий сезон, включающий Олимпийские игры и чемпионат мира, и я полностью сосредоточен на том, что мы сможем продемонстрировать», — цитирует Гарпенлёва официальный сайт ИИХФ.

Гарпенлёв покинет пост главного тренера после трёх лет работы. Он находился в тренерском штабе сборной Швеции с 2016 года.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Швеции сыграет в группе С вместе с командами Финляндии, Словакии и Латвии.

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