Форвард «Ак Барса» Глухов провёл 400-й матч за клуб и 600-й — в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов провёл 600-й матч в Континентальной хоккейной лиге и 400-й за казанский клуб, сыграв во встрече с «Металлургом» (1:3).



«Очень приятно провести 400 матчей за такой великий клуб. Это тяжёлый труд, стараюсь отдавать все силы на льду. Жаль, что не всегда удаётся забивать, набирать очки, но стараюсь играть на результат команды. Надеюсь, всё хорошее – победы и кубки – у нас впереди», — приводит слова Глухова официальный сайт «барсов».



33-летний нападающий – 73-й полевой игрок в истории КХЛ, кому покорилась отметка в 600 и более игр. За 14 сезонов он выступал в составе «Лады», «Амура», «Атланта» и «Ак Барса». 523 матча форвард провёл в регулярных чемпионатах, ещё 77 – в плей-офф.



Лишь восьми игрокам, с учётом Глухова, покорялась отметка в 400 и более матчей за «Ак Барс» в КХЛ. 335 игр форвард провёл в регулярке, набрав 82 (34+48) очка. В плей-офф Михаил выходил на лёд 65 раз и набрал 16 (11+5) баллов за результативность.