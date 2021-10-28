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«Вегас» подписал новый 6-летний контракт с защитником Уайтклаудом

«Вегас» подписал новый 6-летний контракт с защитником Уайтклаудом
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Защитник «Вегас Голден Найтс» Зак Уайтклауд продлил контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт «рыцарей», соглашение заключено сроком на шесть лет. Кэпхит игрока составит $ 2,75 млн, общая сумма контракта — $ 16,5 млн.

Уайтклауд выступает за «Вегас» с момента основания клуба — сезона-2017/2018. Всего он провёл 72 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 12 голевых передач при показателе полезности «+15». В нынешнем сезоне 24-летний игрок обороны провёл четыре матча, отметившись одной голевой передачей при общей полезности «0».

Отметим, что игрок не был задрафтован «Вегасом».

«Голден Найтс» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав шесть очков после семи встреч.

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