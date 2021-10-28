«Вегас» подписал новый 6-летний контракт с защитником Уайтклаудом

Защитник «Вегас Голден Найтс» Зак Уайтклауд продлил контракт с клубом.



Как сообщает официальный сайт «рыцарей», соглашение заключено сроком на шесть лет. Кэпхит игрока составит $ 2,75 млн, общая сумма контракта — $ 16,5 млн.



Уайтклауд выступает за «Вегас» с момента основания клуба — сезона-2017/2018. Всего он провёл 72 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 12 голевых передач при показателе полезности «+15». В нынешнем сезоне 24-летний игрок обороны провёл четыре матча, отметившись одной голевой передачей при общей полезности «0».



Отметим, что игрок не был задрафтован «Вегасом».



«Голден Найтс» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав шесть очков после семи встреч.