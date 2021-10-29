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Гимаев-мл.: «Металлург» — открытие сезона, видна тренерская мысль и работа Ильи Воробьёва

Гимаев-мл.: «Металлург» — открытие сезона, видна тренерская мысль и работа Ильи Воробьёва
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Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился впечатлениями от выступления магнитогорского «Металлурга» в нынешнем сезоне.

«Конечно, «Металлург» — это открытие сезона. Я не ожидал, что команда так начнёт. У неё получился очень сбалансированный состав. Команда играет умно, она может сыграть как от обороны, так и активно. «Магнитка» очень хороша в контратаках, она очень мобильна. У «Металлурга», если судить по первой половине чемпионата, сложился достаточно неплохой пазл.

В этом сезоне как никогда прослеживается работа Ильи Воробьёва, она чётко видна. До этого успехи «Металлурга» мы больше связывали с тем, что в команде были такие игроки, как Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Ян Коварж. Основная доля успеха отдавалась им. А в этом сезоне у команды видна тренерская мысль. Помощники Воробьёва тоже хорошо работают. В целом у команды всё сложилось: удачная селекция, работа Воробьёва. Она бросается в глаза», — сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

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