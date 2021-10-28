«Нефтехимик» в овертайме переиграл «Локомотив». Ярославцы потерпели 3-е поражение подряд

Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над ярославским «Локомотивом» со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».



Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий хозяев Павел Кудрявцев с передачи Артёма Ильенко. Ответную шайбу на 46-й минуте в большинстве забросил чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок, ему ассистировали Марат Хайруллин и Павел Порядин.



Победу гостям в овертайме принёс точный бросок Марата Хайруллина, голевой пас отдал Рональд Кнот.



«Нефтехимик» набрал 21 очко после 23 матчей и поднялся на восьмую строчку в таблице Восточной конференции. «Локомотив» занимает шестую строчку на Западе, имея в своём активе 26 баллов после 23 встреч.