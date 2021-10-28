Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» в овертайме переиграл «Локомотив». Ярославцы потерпели 3-е поражение подряд

«Нефтехимик» в овертайме переиграл «Локомотив». Ярославцы потерпели 3-е поражение подряд
Комментарии

Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над ярославским «Локомотивом» со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий хозяев Павел Кудрявцев с передачи Артёма Ильенко. Ответную шайбу на 46-й минуте в большинстве забросил чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок, ему ассистировали Марат Хайруллин и Павел Порядин.

Победу гостям в овертайме принёс точный бросок Марата Хайруллина, голевой пас отдал Рональд Кнот.

«Нефтехимик» набрал 21 очко после 23 матчей и поднялся на восьмую строчку в таблице Восточной конференции. «Локомотив» занимает шестую строчку на Западе, имея в своём активе 26 баллов после 23 встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кудрявцев (Ильенко) – 02:35' (5x5)   1:1 Клок (Хайруллин, Порядин) – 45:10' (5x4)   1:2 Хайруллин (Кнот) – 60:20' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021