Воробьёв — о 3:1 с «Ак Барсом»: выиграли — радуемся, готовимся. Через день у нас «Витязь»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:1).



«Хорошая игра с нашей стороны. И по заданию выполнили полностью – мало ошибок сделали. Забили хорошие голы: Джош Керри и Брендан Лайпсик забили красивые голы. Думаю, Джош заслужил как никто другой гол в пустые ворота.



Насколько удобным соперником становится «Ак Барс»? Всю предсезонку Уфа была удобным соперником, а сейчас два раза им сгорели (улыбается). Выиграли – радуемся, готовимся. У нас через день игра с «Витязем». На данный момент мы рады, что у нас получилось выиграть. Каждая игра была на один-два гола разница.



Эпизод с попаданием шайбы в шлем Билялова? По идее так нельзя. Судьи сказали, что Тимур попросил, и они разрешили. Если вы помните, пару лет назад Вася Кошечкин так подъехал и ему сказали, что надо меняться. Вышел запасной вратарь, и Максим Матушкин решил всех обмануть. Бросил шайбу в куб, чтобы поменять вратарей, но дали две минуты – и нам забили», – цитирует Воробьёва «Спорт Бизнес Online».