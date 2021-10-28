Воробьёв — о 3:1 с «Ак Барсом»: выиграли — радуемся, готовимся. Через день у нас «Витязь»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:1).
«Хорошая игра с нашей стороны. И по заданию выполнили полностью – мало ошибок сделали. Забили хорошие голы: Джош Керри и Брендан Лайпсик забили красивые голы. Думаю, Джош заслужил как никто другой гол в пустые ворота.
Насколько удобным соперником становится «Ак Барс»? Всю предсезонку Уфа была удобным соперником, а сейчас два раза им сгорели (улыбается). Выиграли – радуемся, готовимся. У нас через день игра с «Витязем». На данный момент мы рады, что у нас получилось выиграть. Каждая игра была на один-два гола разница.
Эпизод с попаданием шайбы в шлем Билялова? По идее так нельзя. Судьи сказали, что Тимур попросил, и они разрешили. Если вы помните, пару лет назад Вася Кошечкин так подъехал и ему сказали, что надо меняться. Вышел запасной вратарь, и Максим Матушкин решил всех обмануть. Бросил шайбу в куб, чтобы поменять вратарей, но дали две минуты – и нам забили», – цитирует Воробьёва «Спорт Бизнес Online».
- 28 октября 2021
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