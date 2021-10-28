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«Северсталь», благодаря дублю Няттинена, обыграла «Торпедо» и одержала 6-ю победу подряд

«Северсталь», благодаря дублю Няттинена, обыграла «Торпедо» и одержала 6-ю победу подряд
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«Северсталь» одержала победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Игра состоялась в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

Счёт в матче открыл на 17-й минуте финский нападающий Йоонас Няттинен, в голевой атаке также поучаствовали Робин Пресс и Роберт Рооба. Через четыре минуты в большинстве восстановил равновесие словацкий форвард Марек Гривик, ему ассистировал Теодор Леннстрём.

Победную шайбу «Северстали» забросил на 46-й минуте Няттинен, оформив дубль. Голевая передача на счету Пресса и Адама Лишки.

«Северсталь» одержала шестую победу подряд, набрав 28 очков после 23 встреч и поднявшись на шестую строчку таблицы Западной конференции. «Торпедо» — девятые на Западе, имея 23 балла после 23 игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Няттинен (Рооба, Пресс) – 16:11' (5x5)   1:1 Гривик (Леннстрём) – 20:45' (5x4)   2:1 Няттинен (Пресс, Лишка) – 45:20' (5x5)
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