«Северсталь», благодаря дублю Няттинена, обыграла «Торпедо» и одержала 6-ю победу подряд

«Северсталь» одержала победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Игра состоялась в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».
Счёт в матче открыл на 17-й минуте финский нападающий Йоонас Няттинен, в голевой атаке также поучаствовали Робин Пресс и Роберт Рооба. Через четыре минуты в большинстве восстановил равновесие словацкий форвард Марек Гривик, ему ассистировал Теодор Леннстрём.
Победную шайбу «Северстали» забросил на 46-й минуте Няттинен, оформив дубль. Голевая передача на счету Пресса и Адама Лишки.
«Северсталь» одержала шестую победу подряд, набрав 28 очков после 23 встреч и поднявшись на шестую строчку таблицы Западной конференции. «Торпедо» — девятые на Западе, имея 23 балла после 23 игр.
- 28 октября 2021
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