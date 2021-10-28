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«Сочи» в гостях одержал победу над «Спартаком»

«Сочи» в гостях одержал победу над «Спартаком»
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ХК «Сочи» обыграл в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Встреча состоялась в Москве на стадионе «Мегаспорт».

Счёт во встрече открыл на 16-й минуте форвард «Сочи» Василий Глотов. Феоктистов из угла с разворота сделал передачу в центр зоны, откуда Глотов нанёс прицельный бросок — Красиков не выручил. Удвоил преимущество подопечных Андрея Назарова на 38-й минуте защитник Ярослав Дыбленко. Началась атака сочинцев с отбора в своей зоне, далее Дыбленко затащил шайбу за чужую синюю линию, откуда успел бросить, подобрать и уже с повторной попытки поразить цель.

На 59-й минуте «Спартак» отыграл одну шайбу, благодаря усилиям Джейка Виртанена, который с острейшего угла направил шайбу в ворота над плечом вратаря. Окончательный счёт в матче установил за 9 секунд до конца матча Амир Гараев, забросив в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Глотов (Бабенко, Феоктистов) – 15:40' (5x5)   0:2 Дыбленко (Глотов) – 37:40' (5x5)   1:2 Виртанен (Локтионов, Петтерссон) – 58:33' (5x5)   1:3 Гараев (Николаев, Феоктистов) – 59:51' (en)
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