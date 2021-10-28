«Сочи» в гостях одержал победу над «Спартаком»

ХК «Сочи» обыграл в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Встреча состоялась в Москве на стадионе «Мегаспорт».
Счёт во встрече открыл на 16-й минуте форвард «Сочи» Василий Глотов. Феоктистов из угла с разворота сделал передачу в центр зоны, откуда Глотов нанёс прицельный бросок — Красиков не выручил. Удвоил преимущество подопечных Андрея Назарова на 38-й минуте защитник Ярослав Дыбленко. Началась атака сочинцев с отбора в своей зоне, далее Дыбленко затащил шайбу за чужую синюю линию, откуда успел бросить, подобрать и уже с повторной попытки поразить цель.
На 59-й минуте «Спартак» отыграл одну шайбу, благодаря усилиям Джейка Виртанена, который с острейшего угла направил шайбу в ворота над плечом вратаря. Окончательный счёт в матче установил за 9 секунд до конца матча Амир Гараев, забросив в пустые ворота.
- 28 октября 2021
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