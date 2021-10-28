«Сочи» обошёл ЦСКА по количеству голов за сезон

«Сочи» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1.



Подопечные Андрея Назарова забросили в текущем розыгрыше КХЛ в 24 матчах 53 шайбы, обойдя по этому показателю ЦСКА. Сегодня, 28 октября, армейцы в гостях уступили «Сибири» (0:1). После 24 встреч коллектив Сергея Фёдорова имеет 51 заброшенную шайбу.



Меньшее количество забитых голов в Западной конференции имеют только «Северсталь» (49) и рижское «Динамо» (48).



ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Запада, набрав 29 очков. «Сочи» — на 12-м месте, имея в своём активе 18 баллов.



В следующей встрече армейцы примут «Автомобилист». Игра пройдёт во вторник, 2 ноября, начало — в 19:30 мск. «Сочи» в субботу, 30 октября, дома встретится с «Торпедо». Стартовое вбрасывание — в 17:30 по московскому времени.