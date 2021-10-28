Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» обошёл ЦСКА по количеству голов за сезон

«Сочи» обошёл ЦСКА по количеству голов за сезон
Комментарии

«Сочи» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1.

Подопечные Андрея Назарова забросили в текущем розыгрыше КХЛ в 24 матчах 53 шайбы, обойдя по этому показателю ЦСКА. Сегодня, 28 октября, армейцы в гостях уступили «Сибири» (0:1). После 24 встреч коллектив Сергея Фёдорова имеет 51 заброшенную шайбу.

Меньшее количество забитых голов в Западной конференции имеют только «Северсталь» (49) и рижское «Динамо» (48).

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Запада, набрав 29 очков. «Сочи» — на 12-м месте, имея в своём активе 18 баллов.

В следующей встрече армейцы примут «Автомобилист». Игра пройдёт во вторник, 2 ноября, начало — в 19:30 мск. «Сочи» в субботу, 30 октября, дома встретится с «Торпедо». Стартовое вбрасывание — в 17:30 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021