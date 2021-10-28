Форвард системы «Миннесоты» Хованов переведён в фарм-клуб, выступающий в ECHL

Российский форвард системы «Миннесоты» Александр Хованов был переведён в фарм-клуб «Айова Уайлд», который выступает в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL).



Как сообщает в «Твиттере» журналист Майкл Руссо, хоккеист в ближайшем матче дебютирует в североамериканских лигах.



Напомним, перед стартом прошлого сезона Хованов был отдан в аренду «Ак Барсу».



Он принял участие в семи матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в КХЛ, набрал 1 (0+1) очко. Нападающий не смог пробиться в стартовый состав казанцев, поэтому большую часть времени выступал за «Барс» в ВХЛ. Форвард — выпускник хоккейной школы «Ак Барса». На молодёжном уровне играл за команды «Ирбис» (2016/2017) и «Монктон Уайлдкэтс» (2017-2019).