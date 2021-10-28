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Назаров: поздравляю тех, кто поставил на «Сочи» и получил деньги. Жаль, нам нельзя на себя

Назаров: поздравляю тех, кто поставил на «Сочи» и получил деньги. Жаль, нам нельзя на себя
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Интересный матч. Обе команды хотели победить. Было очень тяжело, но ребята нашли в себе силы хорошо сыграть в обороне и забить нужные голы.

Кто-то из игроков получил травму паха, у кого-то повреждено колено. Каждый выбыл по своим причинам. Но мы очень старались ради победы. И я видел: на нас принимали коэффициент перед матчем пять к одному. Поздравляю тех, кто на нас поставил и получил деньги. Жаль, что нам нельзя ставить на самих себя.

Насколько доволен тем, что удалось сделать с «Сочи» за первый месяц работы в команде? Довольными бывают только дурачки. Безусловно, есть проблемы, которые мы решаем. Довольства нет. Но мы работаем», – цитирует Назарова «Матч ТВ».

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