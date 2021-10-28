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Леонтьев — о победе над «Локомотивом»: мы всей командой верили в это и добились результата

Леонтьев — о победе над «Локомотивом»: мы всей командой верили в это и добились результата
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (2:1, ОТ).

«Первый период осторожно начали, пропустили быстрый гол, но сумели собраться и выстоять. Мы ожидали такой игры, поскольку соперник проиграл два матча и был настроен серьёзно. Во втором периоде была равная игра. Здорово выстояли в меньшинстве и забили в большинстве, что очень приятно.

Овертайм – игра нервов, игра характеров. Парни – молодцы, мы всей командой верили в победу и добились нужного результата», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 23 матчей набрав 21 балл.

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