Леонтьев — о победе над «Локомотивом»: мы всей командой верили в это и добились результата

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (2:1, ОТ).



«Первый период осторожно начали, пропустили быстрый гол, но сумели собраться и выстоять. Мы ожидали такой игры, поскольку соперник проиграл два матча и был настроен серьёзно. Во втором периоде была равная игра. Здорово выстояли в меньшинстве и забили в большинстве, что очень приятно.



Овертайм – игра нервов, игра характеров. Парни – молодцы, мы всей командой верили в победу и добились нужного результата», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.



Напомним, «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 23 матчей набрав 21 балл.