«Вторую взяли, готовимся к третьей». Мотивация от Назарова в победной раздевалке «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров обратился к игрокам команды в раздевалке после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (3:1).



«Здорово, что в себя поверили, молодцы, продолжаем. Вторую взяли, готовимся к третьей», — сказал Назаров в раздевалке.

Посмотреть видео можно в официальном канале ХК «Сочи» на YouTube. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Стоит отметить, что папаха – внутрикомандный приз лучшему игроку матча – достался защитнику сочинцев Виктору Баладеву, который не побоялся поучаствовать в драке с тафгаем «Спартака» Олегом Евенко.



В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает 12-е место, набрав 18 очков. В следующем матче «Сочи» в субботу, 30 октября, дома встретится с «Торпедо». Начало — в 17:30 мск.