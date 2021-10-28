«Вторую взяли, готовимся к третьей». Мотивация от Назарова в победной раздевалке «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров обратился к игрокам команды в раздевалке после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (3:1).
«Здорово, что в себя поверили, молодцы, продолжаем. Вторую взяли, готовимся к третьей», — сказал Назаров в раздевалке.
Посмотреть видео можно в официальном канале ХК «Сочи» на YouTube. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Стоит отметить, что папаха – внутрикомандный приз лучшему игроку матча – достался защитнику сочинцев Виктору Баладеву, который не побоялся поучаствовать в драке с тафгаем «Спартака» Олегом Евенко.
В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает 12-е место, набрав 18 очков. В следующем матче «Сочи» в субботу, 30 октября, дома встретится с «Торпедо». Начало — в 17:30 мск.
- 28 октября 2021
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