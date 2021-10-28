Питерс — о 5:2 с «Витязем»: сегодня у нас получилось начало игры. Доволен игрой команды
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился мнением о победе в рамках регулярного чемпионата КХЛ над «Витязем» (5:2).
«Нам часто не удавался хороший старт игры, сегодня получилось. Особенно я бы отметил, что хорошо провели начало второго периода, когда мы смогли использовать своё преимущество и по делу забросили несколько голов. В принципе, доволен сегодняшней игрой.
Игра Филяева? Он дебютировал за команду достаточно давно. Сегодня мне понравилась его игра, он хорошо выглядел на вбрасываниях, большой парень, хорошо борется. Забил свой первый гол в КХЛ, с чем я его поздравляю. Доволен тем, что у нас есть такой резерв, что он себя так хорошо проявил», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.
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